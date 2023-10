Non due anime ma una sola, divisa tra festival e festa. E la Festa – Festival del Cinema di Roma 2023, guidata per il secondo anno dalla direzione artistica di Paola Malanga, è stata vincente, viva e con le sale piene. Si sono contati circa 92.000 spettatori (il 58% di presenze in più rispetto al periodo pre-covid), un dato sorprendente e costante che ha accompagnato le 543 proiezioni della Festa. E tra i vincitori del festival ci sono gli italianissimi C’è ancora domani di Paola Cortellesi, visibile in sala dal 26 ottobre con Vision Distribution, e Mi fanno male i capelli di Roberta Torre, approdata al cinema lo scorso 20 ottobre con I Wonder Pictures.

Festa del Cinema di Roma – Mostre

Festa del Cinema di Roma 2023: tra entusiasmo e partecipazione

“Vedere tante sale così costantemente attraversate dal pubblico dalla mattina alla sera per undici giorni, non è un dato scontato”, dice Gian Luca Farinelli, presidente di Fondazione Cinema per Roma. “E anche la sensazione di felicità che ha attraversato la Festa sin dal primo giorno non era scontata. Nonostante le ultime notizie, il pubblico è uscito da casa ed ha partecipato. Siamo riusciti a restituire quella cosa meravigliosa ed essenziale che è la curiosità. Tutti i film sono stati illuminati e molti saranno centrali nella stagione cinematografica che ci attende; e il pubblico che non ha potuto partecipare ha avuto una restituzione molto precisa sulla programmazione”. Alla sua soddisfazione si aggiunge quella della direttrice artistica del Festival Paola Malanga, spiegando che “senza di voi (giornalisti) non riusciremmo a fare arrivare al pubblico un messaggio, quello di riaccendere il desiderio per il cinema”. E a chi lamenta la lunga durata della festa e le troppe proiezioni risponde che “Roma è grande, non può avere poco, si merita una grande manifestazione, che debba essere grandiosa”.

Alba Rohrwacher in “Mi fanno male i capelli” di Roberta Torre

Paola Cortellesi e Alba Rohrwacher premiate alla Festa del Cinema di Roma 2023

Tre erano i film italiani in concorso e due di questi sono stati osannati e premiati. Il Premio del Pubblico (oltre al Premio Speciale della Giuria e alla Menzione Speciale Migliore Opera Prima) è andato a C’è ancora domani di Paola Cortellesi. Mentre ad Alba Rohrwacher è andato il Premio Monica Vitti per la migliore interpretazione per Mi fanno male i capelli di Roberta Torre. L’attrice, molto emozionata, ha reso omaggio alla celebre Vitti, “al suo incanto che mi ha incantata e accompagnata passo passo, che ha nutrito la mia ‘Monica’ e che in ogni giorno di questa lavorazione mi ha aiutata a trovare il senso. Grazie a questo personaggio gentile, a questo film gentile e alla gentilezza che noi esseri umani troppo spesso dimentichiamo”.

Tutti i film premiati alla Festa del Cinema di Roma 2023

Concorso Progressive Cinema:

Miglior Film: Pedágio (Toll) di Carolina Markowicz

Gran Premio della Giuria: Urotcite na Blaga (Blaga’s Lessons) di Stephan Komandarev

Miglior regia: Joachim Lafosse per Un silence (A Silence)

Miglior attrice – Premio “Monica Vitti”: ALBA ROHRWACHER Per Mi fanno male i capelli

Miglior attore – Premio “Vittorio Gassman”: Herbert Nordrum per Hypnosen (The Hypnosis)

Miglior sceneggiatura: Asli Özge per Black Box

Premi Speciali della Giuria

Ashil (Achilles) di Farhad Delaram

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

The monk and the gun di Pawo Choyning Dorji

Migliore Opera Prima Bnl Bnp Paribas

Cottontail di Patrick Dickinson

Menzioni Speciali Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas ai film

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Avant que les flammes ne s’eteignent (After The Fire) di Mehdi Fikri

Miglior Commedia – Premio “Ugo Tognazzi”

Jules di Marc Turtletaub

Menzione Speciale del Premio “Ugo Tognazzi” ad

Asta Kamma August E Herbert Nordrum per Hypnosen (The Hypnosis).

Premio Del Pubblico

C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Premio Siae Cinema

Il Primo Figlio di Mara Fondacaro

I Premi assegnati durante la 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma

– Premio alla Carriera a Isabella Rossellini

– Premio alla Carriera a Shigeru Umebayashi

– Premio Progressive alla Carriera a Haley Bennett

– Premio Progressive alla Carriera a Camila Morrone

I Premi collaterali

– Premio FS a La Nostra Monument Valley di Alberto Crespi e Steve Della Casa assegnato dal Gruppo FS Italiane

– Premio “Il viaggio in Italia” a L’impero Della Natura. Una Notte Al Parco Del Colosseo di Luca Lancise e Marco Gentili patrocinato dal Ministero del Turismo ed Enit – Agenzia nazionale del turismo

Infine, la Regione Lazio ha assegnato il premio “Lazio Terra di Cinema” a Juliette Binoche.

Margherita Bordino