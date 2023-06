5. IL CINEMA ALLE MURA – MURA AURELIANE

Il Cinema alle Mura, promosso dal Comitato Mura Latine, compie 5 anni. Era il 2019 quando la rassegna ad ingresso gratuito esordiva in via sperimentale con soli 8 film nel suggestivo scenario delle Mura Aureliane, colmando il vuoto di cinema nel municipio più popoloso della città causato dalla chiusura di molte sale. L’idea del “Il Cinema alle Mura” nasce proprio dalla volontà del Comitato Mura Latine di valorizzare le Mura Aureliane che cingono il quartiere, trasformandole da patrimonio inerte a risorsa straordinaria a disposizione dei cittadini per occasioni di aggregazione e attività socio-culturali. E quale migliore occasione di fruizione degli spazi urbani della Settima Arte? Avendo come finalità la condivisione e l’inclusività, “Il Cinema alle Mura” non poteva non avere una programmazione partecipata e condivisa. Non una programmazione di film calata dall’alto o magari dettata dai risultati al box-office, ma scelta dal pubblico. Il cartellone del 2023 si compone così di ben 21 film scelti su votazione degli abitanti del quartiere, e va da giugno a settembre in tre diverse arene del VII Municipio: 13 film al Parco delle Mura Aureliane (altezza via Tracia), 4 film ai Giardini di Via Sannio e 4 film alla Romanina (Parco dei tricicli – Area sosta Via Giuseppe Maranini, angolo via Petrocelli). Come di consueto, la proposta è trasversale a vari segmenti di pubblico e spazia da classici di animazione per i più piccoli (come La carica dei 101) a film d’autore pop (come Good Bye, Lenin!) per i più grandi. In ogni caso, tutte pellicole di alto livello culturale e di qualità, con alcuni titoli in versione originale sottotitolata.

