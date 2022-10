Su Sky Arte: Andrej Tarkovskij e il cinema

Ripercorre la storia di un indiscusso maestro della regia il documentario in onda su Sky Arte domenica 30 ottobre. Coprodotta da Italia, Svezia e Russia, la pellicola Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera ricostruisce la vita e le opere del grande cineasta russo attraverso lo sguardo del figlio, Andrej jr., che firma la regia.

LA STORIA DI ANDREJ TARKOVSKIJ

Presentato nella selezione ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia nel 2019, e come evento speciale all’IDFA di Amsterdam, oltre a essere inserito in decine di festival internazionali, il documentario approfondisce anche il legame tra Tarkovskij e l’Italia, dove l’autore visse fra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, in fuga dall’ Unione Sovietica e dove ambientò Nostalghia – nello specifico in Toscana ‒, premiato a Cannes nel 1983.

I contenuti del sito di Sky Arte sono curati da Artribune. Scoprite a questo link tutte le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale

https://arte.sky.it/