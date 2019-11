1. UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

Due fidanzatini all’età del college che fanno un viaggio a New York. Il romanticone Woody Allen con Un giorno di pioggia a New York torna in forma smagliante con un racconto per il cinema. Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un fine settimana nella Grande Mela. Lui è di New York e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la sua città e tutti quei luoghi per lui familiari e importanti. Lei è di Tucson, Arizona, ed è a capo del giornale universitario del college in cui si sono incontrati e studiano. Gatsby e Ashleigh sono la coppia perfetta però New York è una città pronta a metterli alla prova in una giornata di pioggia. In sala con Lucky Red,Un giorno di pioggia a New York rischiava di non uscire nel nostro Paese. A questa distribuzione e al suo AD Andrea Occhipinti si deve il coraggio e la determinazione oltre che l’eccellenza nel riconoscere bei film e saperli scindere da questioni personali e sgradevoli che riguardano il regista. In questo caso l’arte cinematografica vince sulle vicende ben note di Allen. Anche perché con questo film rilancia emozioni e desideri che ha fatto già vivere agli spettatori, quelle stesse emozioni e quegli stessi desideri per cui Allen è ritenuto un genio. Un giorno di pioggia a New York è un vecchio ritornello che canta in un modo eccelso!