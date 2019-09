3. DRIVE ME HOME

Dal Sud Italia verso l’Europa e poi indietro alla ricerca di casa. Drive me home arriva in sala con Europictures dopo l’anteprima dello scorso anno al Torino Film Festival. Firma la regia Simone Catania, conosciuto in quanto produttore, e guida in un viaggio dal centro Europa alla Sicilia due volti amatissimi del nostro schermo, Vinicio Marchioni e Marco D’Amore. Amici per la pelle, Antonio e Agostino crescono insieme in un piccolo paese siciliano incastrato tra le montagne, sognando una vita diversa, altrove. Oggi trentenni, entrambi vivono all’estero, ma non si vedono né si sentono da anni. Quando Antonio scopre che la sua casa natia, abbandonata da molto tempo, sta per essere venduta all’asta, decide di partire per incontrare Agostino, il suo amico d’infanzia, con l’intento di coinvolgerlo per non farsi portare via quella casa alla quale sono entrambi legati. Questo l’incipit di una storia d’amicizia al maschile e inusuale nel nostro cinema. Si tratta di una storia gentile, di forte richiamo alle tradizioni e alla cultura meridionale. Drive me home mostra benissimo cosa vuol dire essere un migrante, ma anche cosa vuol dire essere un omosessuale in un secolo in cui apparentemente tutto è permesso.