Su Sky Arte: la quarta stagione di Master of Photography

Il primo tv show europeo dedicato al mondo della fotografia torna per la quarta stagione su Sky Arte. Stiamo parlando di Master of Photography, in onda a partire da martedì 28 maggio. I migliori talenti da tutta Europa dovranno dimostrare a una giuria di fotografi ed esperti di fama mondiale di avere creatività, istinto e versatilità per aggiudicarsi il premio finale di 100mila Euro e l’ambito titolo di Master of Photography. I partecipanti, di età compresa fra i 23 e i 40 anni, nel corso delle puntate si sfideranno misurandosi con uno specifico genere fotografico – dalla street photography alla fotografia di paesaggio, dal ritratto al reportage –, viaggiando tra la Gran Bretagna, l’Austria, la Svizzera, la Germania e l’Italia e mettendo alla prova le loro capacità tecniche.

I GIUDICI E GLI OSPITI

Anche quest’anno si siederanno attorno al tavolo dei giudici Elisabeth Biondi, visual editor con alle spalle una carriera decennale al New Yorker e a Vanity Fair, Mark Sealy, curatore di fama internazionale, storico e docente britannico, e Oliviero Toscani, acclamato e controverso fotografo nostrano. A loro il compito di scovare il nuovo miglior talento fotografico d’Europa e decretare il vincitore. Per la prima volta in assoluto, nella quarta stagione di Master of Photography, i giudici scenderanno in campo e saranno presenti in alcune delle prove in esterna, dove potranno osservare da vicino i concorrenti in azione, che potranno anche vivere un momento di crescita professionale. Ad affiancarli in ogni puntata, anche quest’anno, vere e proprie star del mondo della fotografia ‒ Paolo Pellegrin, Martin Schoeller, Brenda Ann Kenneally, Jérôme Sessini, Chris Buck e Rankin.

IL PRIMO EPISODIO

L’episodio in onda martedì 28 maggio, intitolato Antica Roma, vedrà i partecipanti coinvolti in una prova a cavallo tra fotografia archeologica e paesaggistica, immortalando il sito di Ostia Antica. Per secoli, Ostia Antica è stata il porto marittimo di Roma, un luogo fiorente, grazie ai cospicui traffici dell’Impero Romano. Obiettivo della prova: catturare, in una sola immagine, sia lo spirito sia il significato storico del sito. Sarà compito dei concorrenti scegliere se raccontare l’importanza di questi luoghi oppure in che modo la nostra società tratta il patrimonio culturale. L’ospite speciale sarà Paolo Pellegrin.

Il sito di Sky Arte è powered by Artribune, che ne cura contenuti e interfaccia digitale. Scoprite a questo link le novità di palinsesto e le news che arricchiscono il portale del primo canale televisivo culturale italiano in HD…

http://arte.sky.it