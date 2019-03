2. C’È TEMPO

Walter Veltroni debutta al cinema con il primo film di finzione dopo qualche documentario. C’è tempo è un film dai buoni sentimenti, dai colori e dal grande citazionismo cinematografico. Protagonista uno Stefano Fresi in ottima forma e finalmente nel ruolo di protagonista e di “guida” per tutti gli altri personaggi. La storia di due fratelli, uno adulto e uno bambino, in cui l’età non conta ma il tempo sì. Un road movie da Roma a Parigi che segue le orme del grande cinema, da Fellini a Truffaut. Un film che ha una scrittura italiana in tutti i sensi, parla una lingua comune ai più e rifiuta tutti quei neologismi inutili che troppo spesso usiamo. C’è tempo, in sala con Vision Distribution, è un film in cui il suo autore si percepisce chiaro e forte in ogni parola e in ogni inquadratura e questo forse per molti potrebbe essere un problema. Eppure se visto senza pregiudizi, è un ottimo (piccolo) film italiano!