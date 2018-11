3. WIDOWS

Povertà e pregiudizi in forma di thriller in Widows – Eredità criminale. È il ritorno alla regia di Steve McQueen dopo l’Oscar con 12 anni schiavo. Il film è ambientato nella Chicago contemporanea e racconta tensioni e conflitti che esplodono quando Veronica (amatissima Viola Davis), Alice (Elizabeth Debicki), Linda (Michelle Rodriguez) e Belle (Cynthia Erivo) decidono di impugnare le redini del proprio destino e costruirsi un futuro. Le quattro vedove decidono così di completare la rapina che i loro mariti, ormai morti, stavano pianificando. Potrebbe essere in apparenza un film totalmente diverso per McQueen dal precedente, ma in realtà ha un fine analogo. Quello di investigare le tematiche di razza, classe, religione, politica. Un film promosso a pieni voti! E per chi si fosse chiesto che fine avesse fatto McQueen in questi anni riportiamo un commento del regista: “avevo fatto tre film in rapida sequenza, e non sono solo un regista, ma anche un artista figurativo: avevo retrospettive personali allo Schaulager Museum in Svizzera e all’Art Institute di Chicago, e altre mostre in giro per il mondo, a New York, in Germania”.