È iniziata nella primavera del 2021 la campagna di sensibilizzazione promossa da intellettuali, giornalisti attori, cantanti e autori, per la creazione di un museo dedicato a Dario Fo e Franca Rame, uno spazio per raccogliere e tramandare la memoria e il patrimonio lasciato dalla coppia che ha segnato la storia del teatro e della letteratura del secondo Novecento. A distanza di un anno, il progetto ha trovato una sua collocazione, che prenderà corpo nella Rocca Costanza di Pesaro, nelle Marche, in omaggio al legame tra Dario Fo e la città in cui ha lavorato per diversi anni: si tratta di una antica fortezza collocata a ridosso del centro storico risalente al XIII secolo e commissionata da Costanzo Sforza, che nel tempo ha assunto diverse funzioni, tra cui quella carceraria, dismessa già da diversi anni. Un’occasione di riqualificazione dell’immobile, e di rilancio della città che si dota così di un ulteriore punto di interesse culturale, proseguendo il percorso e accogliendo le sfide che la vedranno Capitale italiana della Cultura nel 2024, candidatura sostenuta dall’Assessore alla Bellezza Daniele Vimini.

NUOVO MUSEO PER PESARO: I NUMERI E GLI INVESTIMENTI

L’accordo era già nell’aria da tempo, con un primo accordo del 14 dicembre 2021 in merito a un piano strategico per il futuro di Rocca Costanza, seguito da uno più recente siglato tra Demanio, Ministero della Cultura-Direzione Generale degli Archivi e Comune di Pesaro. I numeri degli investimenti corrispondono a 2.350.000 euro ulteriori per il piano di riqualificazione della Rocca, derivanti dal Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” per consentire l’allestimento degli spazi espostivi e conservativi del Museo, che si aggiungono ai 5.400.000 euro già stanziati in precedenza; 3.600.000 euro, inoltre, arriveranno dall’Agenzia del Demanio, mentre 400.000 euro dal Comune di Pesaro. Una nuova realtà che offrirà anche spazi per eventi, ospitando, tra gli altri, parte delle attività del Rossini Opera Festival – manifestazione di forte richiamo in onore del grande compositore pesarese Gioachino Rossini – oltre all’Archivio di Stato, che qui troverà nuova sede.

IL MUSEO DARIO FO E FRANCA RAME ALLA ROCCA COSTANZA DI PESARO

“Si tratta di un accordo strategico che permetterà di rigenerare uno dei contenitori più preziosi, ma allo stesso tempo complessi, della città”, ha spiegato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. “Uno spazio centrale della vita culturale pesarese, che ritrova forza e tornerà a splendere grazie alla sinergia tra Agenzia del Demanio, Ministero della Cultura e Comune di Pesaro. Rocca Costanza diventerà sede dell’Archivio di Stato e casa del Museo, dal richiamo internazionale, dedicato a Dario Fo e Franca Rame: una coppia straordinaria, punto di riferimento per il mondo della cultura, un esempio di impegno civile e politico”. E conclude, “è molto emozionante pensare che quello che fino a poco tempo fa era un luogo di reclusione, si trasformerà in uno spazio dove divulgare il genio e la creatività. Un punto di riferimento strategico per Pesaro Capitale italiana della Cultura 2024”.

-Giulia Ronchi