Nonostante l’annullamento di molte feste di piazza per le misure anti-Covid, il Capodanno è salvo in molte città. Come a Roma dove protagonisti della cultura doneranno un proprio intervento alla Capitale. Vediamo gli eventi nel resto d’Italia

Capodanno senza festa in piazza. Molte città in tutta Italia hanno annullato gli eventi previsti per festeggiare l’arrivo dell’anno nuovo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto “Festività” approvato dal Consiglio dei Ministri: un elenco di nuove misure più restrittive per la partecipazione a eventi e l’accesso agli spazi al chiuso, alla luce del dilagare della variante Omicron che preoccupa sempre di più medici e scienziati anche in Italia. Lo hanno fatto soprattutto i comuni di Firenze e Torino, il primo dopo l’aumento esponenziale dei contagi di Covid e il secondo per l’impossibilità di avere un budget adeguato a garantire tutte le misure di sicurezza: Firenze ha annullato non solo il tradizionale concertone (come anche Milano quello davanti al Duomo e Bologna quello in piazza Maggiore), ma anche il programma di iniziative e spettacoli diffusi nei 7 luoghi all’aperto in cui inizialmente erano state previste feste, da piazza della Signoria alle periferie; mentre Torino ha cancellato lo spettacolo di luci e suoni in piazza Vittorio Veneto. Ma non tutto è perduto: vediamo a quali eventi si può assistere in sicurezza in queste e altre città tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022…

-Claudia Giraud