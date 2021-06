2. HIDDEN HISTORIES 2021 – PRATICHE PERFORMATIVE NELLO SPAZIO PUBBLICO A ROMA

Seconda edizione di Hidden Histories, programma di interventi artistici inediti nello spazio pubblico della città di Roma. Ideato e curato da Sara Alberani e Valerio Del Baglivo, in collaborazione con Marta Federici, il progetto è pensato per riflettere in chiave decoloniale sull’eredità storico-artistica cittadina in diversi appuntamenti che si susseguiranno fino al 30 settembre. Hidden Histories avvia nuovi percorsi di riappropriazione dello spazio pubblico nel post-pandemia, consapevoli che la necessità di risignificare gli spazi svuotati del centro storico e le narrazioni univoche di luoghi simbolo della città, si è fatta ancora più forte, così come il bisogno di tornare a incontrarsi fisicamente, attraverso i nostri corpi. Grazie a un programma aperto e gratuito, il pubblico sarà coinvolto in diverse iniziative quali performance, laboratori, talk, esplorazioni e camminate urbane, volte a ridefinire secondo una prospettiva non univoca la storia di monumenti, collezioni, archivi ed edifici. Il primo appuntamento è con Stalker il 15 giugno per una esplorazione dell’EUR mentre il 24 giugno al MAXXI verrà presentato in anteprima il video inedito di bankleer, duo tedesco attualmente in residenza a Villa Massimo: due pratiche artistiche legate da una comune attitudine interdisciplinare e sperimentale, e da un pluriennale percorso di indagine dello spazio pubblico. A settembre il programma proseguirà con Leone Contini (ITA), Josèfa Ntjam (FRA) e Daniela Ortiz (PE) che – attraverso azioni performative e laboratoriali – agiranno diversi luoghi della città, come ad esempio le Terme di Diocleziano – Museo Nazionale Romano e l’area del Gianicolo e dell’EUR con altrettanti progetti inediti realizzati per questa edizione.

