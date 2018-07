Mercoledì primo agosto la creatività in chiave urbana torna protagonista su Sky Arte con il nuovo episodio della serie MURO, dedicato all’intervento dello street artist hawaiano Hula a Porto Cesareo, sulla costa ionica, all’interno dell’area naturale protetta, unica riserva marina statale del Salento. La salvaguardia dell’ambiente marino, la promozione di uno sviluppo socio-eco-compatibile e la realizzazione di progetti di educazione ambientale sono gli obiettivi perseguiti dagli operatori scientifici e dai rappresentanti delle istituzioni locali attivi nella riserva.

HULA E IL SALENTO

Hula dipinge mentre galleggia sul mare a bordo di una tavola da surf, creando opere, per lo più ritratti di donne dal grande impatto visivo, appena sopra il livello dell’acqua. Anche il murale di Porto Cesareo, realizzato sull’argine di cemento di un canale nel punto in cui quest’ultimo sfocia nel mare, affiora come se il soggetto fosse immerso nell’acqua, estendendo idealmente i confini del reale supporto dipinto. Per Hula l’espressione artistica si fonde con la tradizione fortemente sentita dalla cultura hawaiana di un contatto costante con la terra e con l’acqua. Il work in progress dell’opera si è trasformato in un vero e proprio happening artistico per i primi bagnanti della stagione, invitati a riflettere sull’arte pubblica quale possibile elemento di promozione turistica in una terra, il Salento, che ha già dimostrato quanto la cultura e l’ambientalismo possano divenire anche un volano economico.

