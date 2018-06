1 of 11

Nella galleria romana, Martin Soto Climent (Città del Messico, 1977) allestisce una mostra con un intento ben preciso: raccontare l’interazione fra l’uomo e il mondo circostante.

Il modo che sceglie per rappresentarla è però insolito: prelevando oggetti di uso quotidiano come reggiseni e calze, li posiziona su una tela di legno e li allunga, li intreccia, li straccia, mostrando come oggetti semplici possano assumere significati diversi e riproporsi in diverse modalità di interpretazione e in diversi significati.

Secondo Martin Soto Climent, l’arte non deve infatti caricarsi di significati intrinsechi che interferiscano con la visione: in questa mostra, così, si è invitati “solo” a percepire e osservare. L’artista messicano ha deciso altresì di chiarire la genesi dell’allestimento, offrendo allo sguardo i bozzetti preparatori e i ritagli dei tessuti utilizzati.

‒ Valentina Gasperini