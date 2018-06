Storie, volti, disegni. Che sia musica, che sia sport o vicenda di tutti i giorni. Torna a Bologna dal 14 al 21 giugno Biografilm Festival – International Celebration of Lives, il festival che indaga le nuove tendenze del film e del documentario. Nessun filo rosso tra le storie in programma per l’edizione 2018, solo tanta attenzione alla vita dei singoli. Molti film provengono dell’estero e tanti altri dall’Italia, ma alcuni di loro sono grandi successi festivalieri. Al Biografilm Festival infatti ci saranno Hannah di Andrea Pallaoro che ha portato Charlotte Rampling a conquistare la Coppa Volpi alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia; il ritratto musicale di Sir Michael Caine con My Generation. E ci sono anche titoli più recenti: direttamente dalla selezione ufficiale del Festival di Cannes approderà a Biografilm il documentario Libre di Michel Toesca; dalla Berlinale arriva invece il film premiato quest’anno con l’Orso D’Oro, Touch me not di Adina Pintilie; e dal programma del Sundance Film Festival arriva We The Animals, diretto da Jeremiah Zagar e tratto dall’omonimo romanzo di Justin Torres distribuito in Italia da Bompiani con il titolo Noi gli animali. Ecco quali sono i film da non perdere.

