Aris, Gaia e Muz: sono loro gli artisti che daranno il via a Viaggio, mostra della Galleria Comunale di Barga, incastonata nel borgo gioiello in Garfagnana alle pendici delle Apuane. Questo è il primo appuntamento di una serie di progetti espositivi dedicati all’indagine dell’arte contemporanea in rapporto con il contesto medievale della “capitale” della Media Valle del Serchio, antica terra medicea. L’evento vede la collaborazione dell’associazione stART – Open your eyes che da anni si occupa di arte contemporanea e, soprattutto, di arte urbana applicata a progetti di rigenerazione territoriale.

VIAGGIO: PAROLA AL CURATORE GIAN GUIDO MARIA GRASSI

“Cosa significa viaggio e qual è l’esperienza che lascia?”, questa è la domanda che il curatore Gian Guido Maria Grassi si è posto quando ha selezionato gli artisti per l’apertura della nuova stagione espositiva. “Per esempio Gaia ha un approccio più figurativo e quando intraprende un viaggio è attento alle storie vissute dalla comunità locale. Aris, invece, disegna i profili delle persone che incontra sul suo cammino, creando un unico grande ‘ritratto’ dalle linee fluide. Infine, Muz studia gli elementi del luogo traendo ispirazione per le sue nuove e possibili architetture”. Tre modalità di ricerca che indagano il territorio senza tralasciare alcun tipo di aspetto. Come anticipato, questo è solo il primo di una serie di appuntamenti che animeranno l’agenda espositiva comunale, infatti in estate è attesa una grande mostra “sul tema della Musica, in occasione del Barga Jazz Festival, a cui farà seguito un progetto dedicato alla poesia, e più precisamente a Pascoli dal titolo ‘Io sono poesia’. Progetti importanti che vedranno protagonisti artisti provenienti dalla scena urbana nazionale e internazionale, intervallati da mostre collettive di artisti locali. Un progetto che si divide dando lustro tanto al patrimonio storico artistico dell’antico borgo, quanto alla scena artistica locale”, conclude il curatore.

VIAGGIO: UN ITINERARIO DI OLTRE TRENTA OPERE

L’esperienza, la conoscenza e la crescita che nasce dopo un viaggio si esprime nelle opere dei giovani artisti Aris, Gaia e Muz. L’intento della mostra è quello di creare un equilibrio tra queste indagini e dar vita a un ambiente unico e immersivo in cui il pubblico possa relazionarsi con i luoghi e con le comunità nelle quali gli artisti hanno vissuto. Si passa dalle pitture di Gaia alle ceramiche, alle cianotipie e alle tele di Aris, per poi imbattersi nei disegni, le sculture e i dipinti di Muz, il quale realizzerà anche interventi pittorici sulle pareti della galleria che dialogheranno con le opere dei colleghi.

Valentina Muzi