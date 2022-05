Le chiese rupestri da vedere a Matera

7. LA CHIESA RUPESTRE DI SANTA LUCIA ALLE MALVE

Questa chiesa rupestre risalente al IX secolo è tra le più affascinanti da visitare a Matera per la presenza degli innumerevoli affreschi che l’abbelliscono. Fu utilizzata come luogo di culto fino al 1283 da una comunità di monache appartenenti all’Ordine benedettino, monache che si spostarono in successive sedi monacali, prima in Santa Lucia alla Civita e in seguito Santa Lucia al Piano. La loro presenza è stata parte integrante della vita cittadina materana. L’esterno del complesso è contraddistinto da diversi accessi che conducono alla scoperta delle cavità interne. Come prima cosa c’è da sottolineare che, a differenza delle altre chiese, questa ha dimensioni discrete, tanto che la pianta interna si divide in tre navate. Di queste, quella di destra è sempre stata aperta al culto, mentre la navata centrale e quella di sinistra vennero trasformate in abitazione. Alcune di queste chiese rupestri sconsacrate vennero utilizzate come dimore o cantine o locali di servizio, un processo che durò fino all’inizio del XX secolo. La navata centrale era arricchita da una iconostasi, ovvero un divisorio tipicamente usato nei luoghi di culto greco ortodosso che separava la parte presbiteriale dallo spazio riservato ai fedeli. Al suo interno una serie di affreschi antichissimi animano le pareti, dai colori accesi e dai soggetti ben delineati. Fra questi troviamo la Madonna del Latte datata intorno al 1270 e realizzata dal noto Maestro Rinaldo da Taranto, una raffigurazione non così scontata visto che l’intento era quello di ribadire quella dimensione più umana e vicina all’uomo di quel Dio così autoritario ritratto nel Medioevo. Dello stesso autore è l’affresco di un santo vescovo con in capo la mitra e nella mano sinistra il pastorale, datato seconda metà del XIII secolo.

Rione Malve