L’offerta dell’associazione Abbonamento Musei si amplia a partire da questa stagione con un’importante novità: l’entrata della Valle d’Aosta, con 16 nuovi siti visitabili liberamente con la card AM Lombardia o AM Piemonte. Un passo in avanti che trasforma il circuito in una macro-area culturale del nordovest italiano, implementandone la già intensa frequentazione, che già nel 2018 aveva dato un risultato di un milione di ingressi complessivi (ne avevamo parlato qui con Dino Berardi, presidente dell’associazione). Ma come funziona l’iscrizione a AM? Con un abbonamento annuale che va dai 50 euro circa per la tariffa intera, ai 20 euro per quella dedicata ai bambini, scegliendo tra il circuito di Piemonte o Lombardia, oppure entrambi con la Formula Extra (in entrambi i casi la Valle d’Aosta sarà sempre compresa). Per 365 giorni si avrà la possibilità di accedere in maniera gratuita e illimitata a centinaia tra musei, siti archeologici, monumenti o fortezze. “Proporre un’offerta di ‘all you can visit’ abbatte la barriera, anche psicologica, del prezzo del biglietto, spingendo il pubblico a sperimentare e a recarsi anche in quei luoghi che solitamente non sarebbero la sua prima scelta”, spiega ad Artribune la direttrice dell’associazione Simona Ricci. “Inoltre, è un modo per far sì che le persone visitino più volte lo stesso sito, creando un rapporto di fidelizzazione. Tutto questo non sarebbe possibile senza una formula come quella proposta da Abbonamento Musei”. Ecco allora un percorso tra i luoghi valdostani appena entrati nella rete AM, che vale la pena di andare a scoprire.

– Giulia Ronchi

https://www.abbonamentomusei.it/

https://www.lovevda.it/it