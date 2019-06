In questa intervista abbiamo ripercorso con Dino Berardi, presidente dell’Associazione Abbonamento Musei, la storia di una carta che è riuscita a riunire in un solo circuito centinaia di musei in due regioni d’Italia, incrementando esponenzialmente il flusso di visitatori.

Erano gli anni ’90 quando una serie di enti regionali e comunali del Piemonte prendeva coscienza di una crescente domanda di “consumo culturale” da parte del grande pubblico, disposto a includere i musei nel proprio tempo libero come forma di intrattenimento. Da questa esigenza è nata la carta AM Abbonamento Musei (poi sviluppatasi anche in Lombardia), che permette con meno di 50 euro l’anno (a seconda delle fasce d’età) l’accesso a centinaia di musei, ma anche a residenze reali, ville, collezioni, castelli, giardini, parchi, monumenti, fortezze e siti archeologici sparsi su tutto il territorio. Un’offerta che si intensifica in occasione delle celebrazioni dei 500 anni di Leonardo da Vinci, tramite la formula Extra (Lombardia+Piemonte) LEONARDO 500+1, prorogata a seguito del suo successo. Il 2019, inoltre, pare essere un anno di bilanci per AM, che negli ultimi mesi si è concentrato su sondaggi e ricerche di mercato per migliorare i propri servizi. Ci ha spiegato tutto in questa intervista Dino Berardi, presidente dell’Associazione Abbonamento Musei.

Cos’è la carta AM?

Abbonamento Musei è una carta che oggi consente l’ingresso libero e senza limitazioni a più di 420 fra musei e istituzioni nelle due regioni coinvolte.

Quando è nata?

Quasi 25 anni fa, grazie al contributo di Città di Torino. Nel giro di poco si sono aggiunte Regione Piemonte, Regione Lombardia, Fondazione CRT e Fondazione Cariplo, dando vita a uno dei primi progetti di audience development in ambito museale.

Quali sono le necessità che hanno portato alla nascita di Abbonamento Musei?

La volontà di sostenere la domanda di cultura e quindi la partecipazione dei cittadini rispetto all’offerta è stato l’elemento che ha ispirato quella che possiamo definire una seria politica di welfare culturale.

A distanza di quasi 25 anni, pensate che AM abbia raggiunto gli obiettivi preposti?

Gli abbonati hanno realizzato nel 2018 oltre un milione di ingressi nel sistema museale di Lombardia e Piemonte: guardando a questi numeri pensiamo di avere raggiunto ottimi risultati e stiamo già lavorando su nuovi fronti.

Quanti sono gli abbonati?

Abbonamento Musei ha consolidato un pubblico ampio e molto fidelizzato: in Piemonte sono 130.000 le carte attive, un modello per costruire partecipazione e creare reti, in Lombardia, dove siamo presenti da 4 anni, abbiamo già raggiunto le 30.000 unità.

Pensate che ci sarà possibilità di espandersi anche fuori da Lombardia e Piemonte?

Il nostro progetto porta avanti un modello che si può adattare e plasmare anche ad altri contesti regionali e su questo stiamo lavorando. La nascita a Torino fu l’esito di un’intuizione di Daniele Jalla, che ha trovato in questi 25 anni terreno fertile per evolversi. La vicinanza con la Lombardia e la sinergia delle amministrazioni regionali, anche sui temi della macroregione, sono state il motore per raggiungere l’accordo.

Abbonamento Musei non è solo una rete che agevola l’accesso alle istituzioni culturali del territorio, ma anche una piattaforma in grado di fornire servizi ad altre realtà. Ce lo può spiegare meglio?

Innanzitutto, per i musei è un grande hub di informazione e comunicazione: sui nostri canali gli abbonati si muovono per andare a costruire la loro timeline di consumo culturale.

Quali sono?

Il sito, la newsletter, i canali social, le promozioni e l’advertising sono gli strumenti a disposizione dei musei per raccontarsi agli abbonati e al grande pubblico, anche attraverso appuntamenti speciali. AM agevola il pubblico non solo facendolo risparmiare, ma anche informandolo e coinvolgendolo sull’attività delle istituzioni aderenti e su una serie di convenzioni di sconto e riduzione in tutta Italia, tra stagioni teatrali e concertistiche, cinema, festival, parchi tematici, itinerari di visita, appuntamenti editoriali.

In cosa consiste la ricerca di mercato su cui state lavorando?

Dopo 4 anni di presenza a Milano e in Lombardia abbiamo ritenuto opportuno dedicare un momento di riflessione ai risultati conseguiti e al percorso intrapreso, da una parte confrontandoci con gli abbonati, dall’altra andando a sondare il “sentiment” diffuso su AM.

E quali sono i risultati?

Ne è emersa una panoramica che racconta di un ottimo apprezzamento sul progetto, molto radicato a Milano ma con una provincia che esprime un forte desiderio di partecipazione.

Ci sono delle novità?

Regione Valle D’Aosta è appena entrata nella Associazione Abbonamento Musei, e probabilmente dall’autunno potremo mettere a disposizione dei nostri abbonati un’offerta ulteriormente ampliata. È una notizia per noi molto importante, che conferma ancora una volta la bontà del progetto e le sue grandi potenzialità.

– Giulia Ronchi

