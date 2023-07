La Paramount ha reso pubblico il primo trailer di Bob Marley: One Love, un film che racconta la storia del cantante spiegando come si è imposto tra i pacificatori più noti.

Il film Bob Marley: One Love

“Il reggae è una musica popolare”, dice Marley interpretato da Kingsley Ben-Adir, che per l’occasione ha imparato a suonare la chitarra. Le immagini riguardano performance e sessioni in studio, incontri personali e sprazzi della Giamaica, non dimenticando quando Marley subì un tentativo di omicidio due giorni prima di un suo concerto.

Secondo quanto reso noto, infatti, Bob Marley: One Love è incentrato sull’anno e mezzo successivo al fallito attentato a Marley nel 1976. Il film racconta gli eventi cruciali che portarono alla sua esibizione nel 1978 al One Love Peace Concert in Giamaica, offrendo al pubblico uno sguardo inedito sul leggendario artista.

Brad Pitt e la famiglia Marley dietro la pellicola

A firmare la regia è Reinaldo Marcus Green che ha avuto in supervisione il figlio di Marley, Ziggy, la figlia Cedella e la vedova Rita, oltre alla produzione del film di cui fa parte anche Brad Pitt. Lo stesso Ziggy ha scritto su Instagram: “Girato nei luoghi reali in cui Bob camminava, giocava a calcio e cantava come Trench Town e Bull bay a Kingston, il film è una creazione artistica di cui siamo orgogliosi, speriamo che vi divertirete, ma anche che ne sarete ispiranti”.

Il film uscirà al cinema con Paramount il 12 gennaio 2024.

Margherita Bordino