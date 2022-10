Tutti noi conosciamo Lupin III, il mitico ladro gentiluomo nato dalla matita di Monkey Punch. Liberamente ispirato al personaggio ideato nei primi del Novecento da Maurice Leblanc, il furfante più famoso del fumetto è passato alla storia per le sue avventure in compagnia di Jigen, Goemon, Zenigata e della bellissima e inafferrabile Fujiko. Ma che aspetto aveva l’iconico protagonista della saga prima di diventare adulto? Quali erano il suo aspetto e le sue ambizioni prima di intraprendere la fortunata carriera nel mondo del crimine?

LA NUOVA SERIE SU LUPIN

Sono queste le domande che hanno spinto il regista Daisuke Sakō ha realizzare una nuova serie tutta dedicata a Lupin da giovane. Si intitolerà Lupin Zero, e farà il suo debutto entro la fine di quest’anno in Giappone. Prodotta da Wright Film e TMS Entertainment, la nuova serie anime conterrà in totale sei puntate che mostreranno la vita del ragazzo prima di diventare l’Arsenio che tutti abbiamo imparato a conoscere dal 1967 (anno di debutto del manga originale). Ad accompagnare il regista nel progetto sono stati lo sceneggiatore Ichiro Okouchi e Asami Taguchi, che si è occupata del character design. Sono state invece affidate a Otomo Yoshihide le musiche e le ambientazioni dell’anime. Pur non essendo stato ancora comunicato su quali servizi streaming sarà distribuita la serie in Giappone e nel resto del mondo, è stata confermata la sua presentazione in anteprima mondiale dal 18 al 20 novembre 2022, nell’ambito della prossima New York City Anime Convention.

LA STORIA DI LUPIN III

Creato da Monkey Punch alla fine degli anni Sessanta, Lupin III è considerato sicuramente uno dei criminali più famosi e amati del fumetto e dei cartoni animati. Uscito per la prima volta a puntate sulla rivista Weekly Manga Action, il manga venne trasformato in una serie animata a partire dal 1971. Nipote di Arsenio Lupin, anch’egli ladro gentiluomo, Arsenio Lupin III fin dalle prime puntate della serie è presentato come un ladro ricercato dalla polizia internazionale. Costantemente inseguito dall’ispettore Zenigata, Lupin è accompagnato dal suo braccio destro Daisuke Jigen – un infallibile cecchino – e dal taciturno samurai Goemon Ishikawa XIII – inizialmente antagonista e poi parte della banda; a loro si unisce Fujiko Mine, sogno proibito del protagonista e femme fatale capace di sovvertire quasi sempre i piani dei tre ladri. Nel complesso, Arsenio fu protagonista di cinque serie e dieci film animati, oltre che di vari speciali televisivi. Lupin III venne ufficialmente disegnato da Monkey Punch fino al 1985, per poi passare il timone ad altri collaboratori.

Alex Urso