Il settore della comunicazione di massa deve molto alla BBC, l’emittente più longeva della storia, nata proprio il 18 ottobre 1922, prima come stazione radiofonica, poi come canale televisivo e ora munita dei canali media più all’avanguardia.

LA NASCITA E L’EVOLUZIONE DELLA BBC

Dietro alla sua nascita c’è anche lo zampino dell’italiano Guglielmo Marconi: la British Broadcasting Company nacque infatti come servizio radiofonico sperimentale grazie alla collaborazione delle poste britanniche con un gruppo di sei compagnie di telecomunicazioni, tra cui la Marconi Company. Già nel 1936 la BBC inaugura il servizio televisivo, proprio a ridosso dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, garantendo l’arrivo delle notizie in tempo reale. Fu una rivoluzione e da allora e per i 100 anni a seguire la BBC è sinonimo in tutto il mondo di informazione e intrattenimento.

THIS IS OUR BBC: IL VIDEO CELEBRATIVO

In occasione del suo primo centenario, l’emittente ha scelto di affidare la realizzazione di un video celebrativo al duo creativo Rachel + Michael. Intitolato “This is Our BBC”, il filmato diretto da Seb Edwards e Sam Rice-Edwards, condensa in appena due minuti i tanti anni di attività di “Auntie”, appellativo con cui gli inglesi erano un tempo soliti apostrofare familiarmente la BBC. Grazie ad un grande lavoro di ricerca di archivio si succedono, fotogramma dopo fotogramma, immagini salienti andate in onda, per comporre una definizione della BBC. Ad un coro di voci, tratte da anni e palinsesti variegati, viene così lasciato il compito di delineare l’identità dell’emittente più antica al mondo. Auguri BBC!

Roberta Pisa