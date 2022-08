Il 31 agosto su Sky Documentaries e in streaming su NOW arriva The Princess, un documentario che dedicato a Lady Diana a 25 anni dalla sua tragica scomparsa. Pur essendo passati più di due decenni, la principessa continua a esercitare un grande fascino sulle persone comuni, evocando da un lato un trepidante mistero e rappresentando dall’altro la quintessenza della bella favola con finale terribile. The Princess, documentario HBO Original che offre uno sguardo intimo e coinvolgente sulla vita della aristocratica, è diretto dal candidato all’Oscar Ed Perkins (Black Sheep, Dimmi chi sono) e prodotto da Lightbox, il vincitore dell’Oscar Simon Chinn (Man on Wire, Alla ricerca di Sugar Man) e il vincitore di un Emmy Jonathan Chinn (LA92, Tina della HBO).

COSA RACCONTA IL DOCUMENTARIO “THE PRINCESS”

The Princess ripercorre la relazione tra Diana e Carlo, principi del Galles, e mostra come è stata largamente in vista su tabloid inglesi e non solo per quasi due decenni. Il film documentario attinge esclusivamente da riprese audio e video d’archivio per riportare il pubblico agli eventi chiave della vita di Diana così come sono accaduti realmente, inclusi il corteggiamento pubblico e il matrimonio apparentemente fiabesco, ma anche la nascita dei loro due figli, l’amaro divorzio della coppia e il tragico evento che ha portato alla prematura morte di Diana il 31 agosto 1997.

THE PRINCESS: NON IL SOLITO DOCUMENTARIO DEDICATO A LADY D

The Princess è un racconto intenso ed emotivo. Un film che mostra come la vita di Diana sia stata troppo esposta ed invasa dai riflettori dei media di tutto il mondo. La particolarità del doc è che si svolge come se fosse nel presente, consentendo quindi agli spettatori di aderire maggiormente alla storia. Attenzione, The Princess non è solo il racconto che tutti conosciamo o di cui abbiamo visto e letto in passato, è anche un riflesso della società dell’epoca, che evidenzia in modo chiaro e diretto le preoccupazioni, le paure, le aspirazioni e i desideri del pubblico. Il documentario The Princess, in associazione con SKY e prodotto da Lightbox, è stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival del 2022.