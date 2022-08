Sono presenti in molti film d’animazione Disney e rappresentano l’elemento immancabile per ogni atmosfera fantasy che si rispetti: i castelli sono le scenografie che da sempre fanno da sfondo ai classici e con le loro architetture contribuiscono a far sognare grandi e piccini. Non è un caso, del resto, se è stato scelto proprio un castello come simbolo del marchio Walt Dinsey.

PAROLA ALL’ESPERTA DI ARCHITETTURA MEDIEVALE

In questo video di Architectural Digest scopriamo che i castelli presenti in film di successo come Cenerentola, Frozen, Aladdin e altri esistono nel mondo reale e hanno ispirato i disegnatori della Dinsey. Meredith Cohen, storica di architettura medievale, analizza e ci fa osservare le similitudini tra gli edifici presenti nei cartoon e quelli visibili in giro per il mondo.

CASTELLI REALI CHE HANNO ISPIRATO QUELLI DEI FILM DISNEY

Scopriamo così che il castello di Biancaneve e i Sette Nani non è altro che il Castello di Segovia, in Spagna, con le caratteristiche torri enfatizzate nel film; il castello della Bella Addormentata nel Bosco riprende invece la struttura di quello bavarese di Neuschwanstein, in stile gotico rivisitato, mentre nel maniero presente nel film Brave, ispirato a due antichi castelli inglesi, sono riscontrabili alcuni errori storici. Il palazzo del sultano in Aladdin, ricorda invece il Taj Mahal, ma è il risultato di una commistione fantasiosa di stili orientali. Infine, il castello presente in Frozen riprende la struttura di Akershus Fort vicino Oslo, e alcuni elementi della chiesa norvegese Borgund. Tutti sono comunque accomunati da una forma triangolare, la stessa che caratterizza il castello del logo Disney, sintesi stilizzata di quello presente nel film Biancaneve e in quello di Cenerentola.