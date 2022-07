La sfilata che ha celebrato i dieci anni di Alta Moda Dolce e Gabbana è stata un grande evento culturale, oltre che fashion, mondano e turistico. Tenutasi nella Piazza del Duomo di Siracusa lo scorso 9 luglio, ha raccolto nel capoluogo siciliano il jet set internazionale, con nomi come Sharon Stone, Helen Mirren, Monica Bellucci, Mariah Carey e Drew Barrymore per citarne alcune, tutte vestite con gli abiti unici della collezione – una sorta di sfilata nella sfilata.

LA SFILATA COME LA PROCESSIONE IN CAVALLERIA RUSTICANA

“Rappresentazioni profonde della Sicilia e della sua gente, i pezzi unici della Collezione toccano il mitico suolo del cuore più antico della città, evocando squisita bellezza, tradizioni e intramontabile artigianato italiano” questo il commento che accompagna il video della sfilata-spettacolo. Per cogliere al meglio lo spirito del luogo, che è intrinseco nella moda del duo italiano, è stato scelta la tragedia di Pietro Mascagni Cavalleria Rusticana. I modelli hanno infatti sfilato e danzato accompagnati dalle celebri arie dell’opera, portando in scena la rivalità di Alfio e Turiddu, in una performance curata da Giuliano Peparini. Tutti i personaggi indossavano capi della collezione, compresi i Santi e le Madonne portati in processione e rappresentati da modelli in carne ed ossa. Comincia poi la sfilata vera e propria, con le modelle che solcano la scalinata a suon di campane e musica, indossando abiti scultura che riprendono i putti e i decori barocchi del Duomo, pizzi e ricami dal sapore antico frutto della sapienza artigianale tipica del migliore Made in Italy, in un tripudio di bianco e nero, che lascia spazio a sprazzi di colori capaci di evocare i tipici carretti siciliani. Tra sacro e profano, rosari e trasparenze, Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno sfoderato tutto il loro inconfondibile stile.

LA PIAZZA DEL DUOMO DI SIRACUSA PALCOSCENICO D’ECCEZIONE

Ortigia, con il basolato della grande Piazza del Duomo, è stata la location di straordinaria bellezza scelta dalla maison per presentare la sua ultima collezione d’alta moda. La peculiarità del luogo, cuore antico della città, è proprio la pietra dura di cui si compone, modellata e scolpita nei secoli da sapienti scalpellini, che cambia colore con il mutare della luce. Uno spettacolo che non smette di ammaliare cittadini e visitatori, che al suo cospetto restano affascinati e rapiti da solennità, opulenza barocca e storia: prima di essere un luogo di culto cattolico, il Duomo fu infatti tempio greco dedicato a Minerva e moschea, passato di cui sono ancora oggi riconoscibili le tracce.