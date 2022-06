La Puglia è da sempre un concentrato di storie, culture e materie prime che nelle mani di sapienti artigiani si trasformano in manufatti di eccellenza.

IL PROGETTO PUGLIA ART&CRAFT

Il progetto Puglia Art&Craft mostra e racconta il territorio attraverso le maestranze e le tradizioni pugliesi, promuovendo la destinazione in collaborazione con il comparto dell’artigianato. Autentici e identitari, gli oggetti della prima collezione Puglia Art&Craft sono stati realizzati con passione e professionalità unendo il patrimonio di conoscenza delle imprese vincitrici dell’avviso pubblico a quello dell’Agenzia Regionale del Turismo.

In questa terra baciata dal sole e attraversata da secoli di storia, la tradizione del fatto a mano ha conservato il suo fascino tra gli artisti artigiani pugliesi che, operando in Puglia con grande vigore e fermento, coniugano la produzione artigianale alle tecniche più innovative restituendo opere di straordinario pregio, come oggetti di design ed elementi d’arredo.

LA STORIA DEL CERAMISTA PAOLO LORUSSO

Fa parte della collezione Puglia Art&Craft l’artigiano ceramista Paolo Lorusso. Formatosi all’Accademia di Belle Arti di Firenze, Paolo inizia ad apprendere l’arte della ceramica presso una bottega fiorentina. Dopo aver fatto ritorno a casa, approfondisce la sua passione per la ceramica in un laboratorio di Matera dove apprende la tecnica della tornitura. Nel 1983 inaugura la sua bottega ad Altamura. Recuperando l’antica arte figula

pugliese, realizza manufatti di design in cui tradizione e contemporaneità convivono in un equilibrio armonico.

Puglia Art&Craft è un progetto promosso da Pugliapromozione – Agenzia Regionale del Turismo. Scopri tutta la collezione 2022 Puglia Art & Craft su viaggiareinpuglia.it