La Puglia è da sempre un concentrato di storie, culture e materie prime che nelle mani di sapienti artigiani si trasformano in manufatti di eccellenza.

IL PROGETTO PUGLIA ART&CRAFT

Il progetto Puglia Art&Craft mostra e racconta il territorio attraverso le maestranze e le tradizioni pugliesi, promuovendo la destinazione in collaborazione con il comparto dell’artigianato. Autentici e identitari, gli oggetti della prima collezione Puglia Art&Craft sono stati realizzati con passione e professionalità unendo il patrimonio di conoscenza delle imprese vincitrici dell’avviso pubblico a quello dell’Agenzia Regionale del Turismo.

In questa terra baciata dal sole e attraversata da secoli di storia, la tradizione del fatto a mano ha conservato il suo fascino tra gli artisti artigiani pugliesi che, operando in Puglia con grande vigore e fermento, coniugano la produzione artigianale alle tecniche più innovative restituendo opere di straordinario pregio, come oggetti di design ed elementi d’arredo.

LE MERAVIGLIE DI CARTAPESTA DI DENI BIANCO

Fa parte della collezione Puglia Art&Craft Deni Bianco. Maestro cartapestaio, artista e scenografo, Deni muove i suoi primi passi negli atelier del Carnevale di Putignano. Affascinato sin da piccolo dall’antica arte della cartapesta, sperimenta e plasma materiali poveri che attraverso infinite combinazioni danno vita a pezzi unici, originati dal giusto e sapiente dosaggio di mani, mente e cuore. Realizza istallazioni di arte contemporanea in carta, ferro e legno, e la sua arte è a servizio del Cinema, del Teatro e dei grandi eventi.

Puglia Art&Craft è un progetto promosso da Pugliapromozione – Agenzia Regionale del Turismo. Scopri tutta la collezione 2022 Puglia Art & Craft su viaggiareinpuglia.it