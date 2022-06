Il 18 giugno del 1962 il fotografo Marcello Geppetti sorprese Elizabeth Taylor e Richard Burton a baciarsi sul tetto di un motoscafo a Ischia, era l’ultimo giorno delle riprese italiane di Cleopatra.

IL BACIO TRA TIM BURTON E LIZ TAYLOR DIVENTA UN NFT

Quella foto ha fatto il giro del mondo e ha ridefinito il concetto di passione, creando una vera tempesta nelle vite private e pubbliche dei due attori. Oggi, grazie a sofisticate tecniche di morphing applicate ai negativi originali da quell’immagine è stato prodotto un filmato realistico in alta risoluzione e grazie a ItaliaNFT, primo marketplace dedicato alla valorizzazione dei beni digitali del Made In Italy, questo filmato inedito diventa anche un NFT acquistabile all’asta. L’asta avrà inizio il 18 giugno 2022. La foto immortalata da Geppetti è stata inserita dal New York Post al primo posto tra le “7 most legendary Paparazzi photos”. “Solo i fotografi credevano a questa storia, perché solo i fotografi sapevano la verità e non era pubblicità per il film” ha dichiarato Geppetti in un’intervista.

LO SCATTO MILIONARIO CHE FECE STORIA

“La rinascita del bacio immortale sottoforma di NFT video rappresenta un momento storico non solo per il mondo dei non fungible token ma per tutto il Made In Italy perché attesta una volta per tutte le potenzialità degli NFT nel dare nuova vita al patrimonio artistico e culturale presente nel nostro Paese”, commenta Achille Minerva, CEO e fondatore di ItaliaNFT. “La qualità e il significato storico delle foto di Marcello Geppetti, i progressi delle tecnologie di computer grafica e l’inviolabilità garantita da una piattaforma granitica basata su Blockchain rappresentano un modello vincente per portare le eccellenze di questo tipo nella nuova era del valore digitale”. Il bacio immortalato da Geppetti è una delle foto più pagate e iconiche della storia della fotografia e, di fatto, segna la fine della Dolce vita vera e propria almeno quanto la foto di Secchiaroli dello spogliarello di Aïché Nana, ne segnò l’inizio. Da un calcolo della famiglia, lo scatto fruttò circa 30 milioni delle vecchie lire, una cifra che oggi si aggirerebbe sui 400 mila euro. L’innovazione portata in dote dalla Blockchain e la collaborazione fra la Marcello Geppetti Media Company e ItaliaNFT consente ora di rilanciare quello scoop sottoforma di NFT.

LE FOTO STORICHE DEI VIP DI MARCELLO GEPPETTI

Marcello Geppetti nasce a Rieti nel 1933. Tra i principali fotografi italiani del Novecento. Due dei suoi scatti, per l’esattezza proprio il bacio tra Liz Taylor e Richard Burton e Anita Ekberg che scaglia frecce contro i fotografi sono state considerate da ARTH 923 tra le 30 immagini più famose della storia inserite tra quelle di Andy Warhol e Cecil Beaton. La sua carriera ha inizio con l’agenzia Giuliani e Rocca per poi passare successivamente alla Meldolesi-Canestrelli-Bozzer, una tra le più importanti agenzie degli anni ‘50-‘60. Fece parte di quel gruppo di fotografi da cui Federico Fellini prese ispirazione per dare vita alla figura del “paparazzo” nel film La dolce vita del 1960. Autore, tra i tantissimi scatti, anche del primo nudo di Brigitte Bardot; le sue fotografie sono stampate su Time Magazine, Life, Vogue, Donna Karan ed esposte in varie gallerie di tutto il mondo.