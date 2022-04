Chi è che ricorda le rocambolesche vicende dell’apprendista pirata Guybrush Threepwood? Di cosa stiamo parlando? Di uno dei videogiochi più celebri e divertenti della storia, ovvero Monkey Island. Pubblicato nel 1990 dalla LucasArts (la famosa casa editrice di videogames fondata nel 1982 da George Lucas, e ribattezzata Lucasfilm Games nel 2021), The secret of Monkey Island ha dato il via a una fortunata saga di avventure grafiche che ha rivoluzionato per sempre il mondo dei cosiddetti giochi “punta e clicca”: un successo enorme dovuto non solo all’innovativa resa delle immagini ma soprattutto alla costante ironia che attraversa sia i personaggi che l’intera narrazione. Entrato nell’immaginario collettivo in pochissimo tempo, Monkey Island continua ancora oggi a richiamare alla mente dei suoi giocatori piacevoli reminiscenze.

RITORNO A MONKEY ISLAND

A distanza di oltre trenta anni dal secondo capitolo concepito e diretto da Ron Gilbert (autore di culto nel mondo dei videogames nonché “papà” del concept originale del gioco), arriva all’improvviso l’annuncio di un nuovo ritorno dell’indimenticabile videogame. A dare la notizia è stato lo stesso Gilbert che, lo scorso primo aprile, ha svelato sul proprio blog personale l’arrivo di un nuovo episodio della rinomata saga. Accolta dapprima come un consueto pesce d’aprile, la sorprendente rivelazione ha eliminato ogni dubbio sulla sua veridicità dopo la pubblicazione del teaser avvenuta lo scorso 4 aprile. Nonostante la brevità del video è comunque possibile cogliere alcune anticipazioni di ciò che ci attende, fra queste spiccano la presenza del personaggio/teschio demoniaco Murray e la partecipazione di Dominic Armato, doppiatore storico del protagonista Guybrush Threepwood. Intitolato Return to Monkey Island, il videogame vedrà l’uscita nel corso di quest’anno; nel frattempo non rimane che lasciarsi cullare dalle note dell’iconico motivetto musicale della saga.