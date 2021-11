Può un’auto diventare un pezzo d’arte da collezione? Magari anche sostenibile? Ebbene sì: è riuscita nell’intento la street artist Alice Pasquini che ha rivoluzionato l’aspetto di una Jaguar I Pace. L’auto è in mostra a Roma, in occasione di Arte in Nuvola

Alice Pasquini è la street artist romana nota in tutto il mondo per la sua arte colorata, femminista ed ecologista. Non poteva che essere lei a trasformare l’elettrica I PACE di Jaguar in un’autentica opera d’arte su quattro ruote.

LA JAGUAR DI ALICE PASQUINI AD ARTE IN NUVOLA

La vettura, in mostra a Roma nella Nuvola di Fuksas durante la fiera Arte in Nuvola, è il risultato di un intervento realizzato con colori spray e stencil per raffigurare i soggetti cari all’artista: figure femminili, fiori e animali, in un’esplosione di colori e positività.

DONNE, SOSTENIBILITÀ E MOTORI

Questa iniziativa nasce dall’intento della casa automobilistica di promuovere il trinomio donne, sostenibilità e motori. L’idea è quella di rinnovare la società in chiave green, abbattendo stereotipi e pregiudizi e ripartendo dal rispetto della natura: Jaguar intende farlo con la linea Pace, che guarda all’elettrico e sceglie di comunicarsi attraverso un’arte diretta come quella di strada, positiva e femminile come quella di Alice Pasquini.