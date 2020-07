Nell’opera Taccuini botanici Gaia Bellini (1996) si ispira al concetto di libro come luogo di memoria e di conservazione del reale, proponendo una rinnovata esperienza narrativa, con riferimenti che vanno da Bruno Munari a Katsumi Komagata: “i taccuini sono libri di nuova memoria, fermo immagine di un ambiente in divenire in contrapposizione alla staticità della pietra e del loro contenitore: una wunderkammer moderna e asettica. Oggetti consultabili ma delicati, che invitano a scoprire la bellezza a partire dalla sensibilità tattile dell’oggetto”, come si legge nella presentazione del progetto.

