Aperto al pubblico il 24 novembre 2019 negli spazi di Santa Maria Gualtieri a Pavia, l’ambiente narrativo Monna Lisa who?, firmato dallo studio Karmachina, è stato prematuramente chiuso a causa dell’emergenza sanitaria. Per questo l’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia, diretto da Mariangela Singali Calisti, ha voluto promuovere una fruizione digitale dell’installazione, realizzata nell’ambito della mostra Looking for Monna Lisa. Misteri e ironie attorno alla più celebre icona pop, curata da Valerio Dehò in occasione del quinto centenario della morte di Leonardo da Vinci.

Il video, della durata di circa 13 minuti, è un viaggio affascinante nella storia di una delle opere d’arte più famose al mondo: il mistero sull’identità della Monna Lisa e il rapporto tra Leonardo e Pavia sono i due temi attorno a cui ruota il racconto multimediale. Le straordinarie immagini dei disegni e dei dipinti di Leonardo – e degli artisti suoi contemporanei presenti nelle collezioni dei Musei Civici – sono animate e rese vive per narrare le vicende del genio fiorentino alla corte di Ludovico il Moro.