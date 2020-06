Il lavoro di Giulio Iacchetti ha spesso attraversato l’arte e la scultura. Il suo studio è un open space con un’ampia vetrata che si affaccia su un giardino verdissimo. Interno ed esterno dialogano senza soluzione di continuità. Ed è proprio questa paletta di verdi e i colori della vegetazione circostante che hanno ispirato parecchi lavori di Iacchetti.

Il designer racconta come sono nate alcune sue opere modellate dalla natura: “il legno è la materia principale che mi è servita per costruire tutti i miei modelli, dato che è generosa e plasmabile. Le sculture ‘Pitosforo’ sono esili figure che ricordano i bronzetti nuragici e le opere di Giacometti. Le ho realizzate a Fertilia, in Sardegna, dove passo le estati con la mia famiglia. Sono piccoli presepi laici, fragili, che rispondono a una mia vocazione verso la forma e la scultura”.

Giulio Iacchetti, industrial designer, dal 1992 progetta per diversi marchi, tra cui Abet Laminati, Alessi, Artemide, Fontana Arte, Foscarini, Ifi, Magis, Pandora design. È direttore artistico di Danese Milano, Dnd, Moleskine, Myhome e Internoitaliano ‘fabbrica diffusa’ fatta di tanti laboratori artigiani. Premiato nel 2001 con il Compasso d’Oro per il Moscardino, posata multiuso biodegradabile.

– Claudia Zanfi