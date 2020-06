Dopo diverse settimane di ricovero a causa del Covid-19 e le successive dimissioni, è morto Giulio Giorello (Milano, 1945-2020). Filosofo e matematico, ha rappresentato in maniera eccelsa, come il suo maestro Ludovico Geymonat, il tentativo strenuo e purtroppo inefficace di superare l’infausta frattura fra le “due culture”, quella umanistica e quella scientifica. Un male certo non soltanto italiano, ma che nel nostro Paese miete un numero impressionante di vittime, metaforicamente e letteralmente. Si tratta dunque di una perdita ancora più rilevante per l’Italia: per la persona, innanzitutto, per l’accademico, per il divulgatore, per lo studioso, ma appunto anche per l’uomo che traduceva in impegno civile il tentativo di restituire complessità e rotondità al mondo, o meglio alla gnoseologia, a come l’essere umano si rapporta al mondo, conoscendolo. Il video che trovate qui racconta tutto questo: un’ora di sapere maneggiato con rispetto per i dati, per i fatti, per l’interlocutore, per la logica e per il piacere del sapere stesso.