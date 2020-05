“Da un giorno all’altro siamo spariti, lasciandole sole nelle piazze, nelle strade e sui ponti vuoti. Le statue di Firenze sono sempre lì ad aspettarci e nel frattempo ci parlano dandoci speranza, conforto e ricordando i giorni delle folle e dei flash”. Inizia così la presentazione del progetto To humans, from Florence – Un video per Firenze, realizzato dallo studio di comunicazione Riprese Firenze, con il patrocinio del Comune e il sostegno di Florence Convention & Visitors Bureau e di Toscana Promozione Turistica.

“Abbiamo raccontato un scambio di punti vista”, spiega Matteo Gazzarri, Art Director dello studio, “siamo entrati negli occhi delle statue per vedere una Firenze vuota e triste, certo, ma sempre bella. È una poesia d’amore per la città, nata dalla voglia di dare il nostro contributo in un momento così difficile”.