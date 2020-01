Tra le montagne della Val Chisone, in Piemonte, gli architetti Fabio Vignolo e Francesca Turnaturi hanno installato Immerso, un piccolo modulo abitativo con le pareti e il tetto trasparenti che permette a chi vi pernotta di osservare il cielo stellato. Obiettivo del progetto è sperimentare un nuovo genere di accoglienza turistica, seguendo un trend che sta prendendo piede a livello internazionale sotto il termine “glamping” (camping di lusso, confortevole e molto accessoriato).

La cabina, che si monta in sole due ore è, secondo le parole di Vignolo, “un riparo temporaneo e contemporaneo, un modo inedito e sorprendente di vivere nella natura”. La struttura è realizzata in pannelli di multistrato fenolico di betulla a incastro: “la peculiarità di Immerso è proprio l’estrema facilità di montaggio, anche da parte di operatori non esperti e senza l’uso di utensili alimentati elettricamente”, spiega Turnaturi.