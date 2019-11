Dal 22 a 24 novembre si svolgerà a Matera la prima rassegna multidisciplinare dedicata all’Italia “fragile”. Il tempo del dopo. Narrazioni, analisi e visioni del doposisma in Italia è il titolo della tre giorni di eventi che include incontri, proiezioni e seminari, promossa nel quadro delle iniziative di approfondimento legate alla mostra fotografica Terræ Motus. Geografie e storie dell’Italia fragile in corso fino al 20 gennaio 2020 a palazzo Acito, prodotta dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019 e curata da Antonio Di Giacomo.

Obiettivo dell’iniziativa è mettere in dialogo competenze umanistiche e scientifiche attorno alle problematiche del doposisma in Italia, soprattutto per richiamare l’attenzione sulla prevenzione del rischio sismico. Giornalisti, antropologi, sismologi, geologi, storici, scrittori, registi, fotografi, ingegneri e architetti si ritroveranno così a riflettere insieme, attraverso un reciproco scambio di saperi, sui destini dell’Italia nell’ultimo mezzo secolo di terremoti, sulla necessaria prevenzione del rischio e sulla salvaguardia del patrimonio culturale. A curare la rassegna sono Antonio Di Giacomo, giornalista di Repubblica, e Antonello Fiore, presidente della Società italiana di geologia ambientale. Tra i film proiettati c’è anche ArtQuake. L’arte salvata di Andrea Calderone, di cui vi proponiamo il trailer.

http://matera-basilicata2019.it