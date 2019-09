La Fondazione Querini Stampalia festeggia i suoi 150 anni di attività con la presentazione di un film documentario che ne racconta la storia. Diretto da Francesca Molteni e prodotto da Muse Factory of Projects, Un luogo amico. 150 anni della Fondazione Querini Stampalia è un viaggio nel tempo che ripercorre le tappe più importanti del passato per poi immaginare scenari futuri.

Donata alla città da Giovanni Querini Stampalia che, nel testamento del 1869 istituiva la Fondazione, questa istituzione rappresenta da allora un punto di riferimento importante per la città e non solo. “È una storia di uomini e di valori, la Querini, un labirinto in cui perdersi, per ritrovarsi altrove, come Venezia, la sua città. Un luogo di confronto, di generazioni e di popoli”, si legge nella presentazione della pellicola.

Il film si basa su riprese realizzate ad hoc e su materiale d’archivio che documenta la storia della Fondazione e del Palazzo, arricchiti dalle testimonianze di tanti, autorevoli esponenti del mondo della cultura, dell’arte e dell’architettura tra cui Chiara Bertola, Francesco Bonami, Mario Botta,Michele De Lucchi, Joseph Kosuth, Tiziano Scarpa, Kiki Smith e Angela Vettese. La fotografia è curata da Alvise Tedesco e la voce narrante è quella dell’attore Sandro Lombardi.