Una pillola video ripescata dagli archivi del magazine online Designboom ci mostra Achille Castiglioni (1918 – 2002) mentre presenta al pubblico un libro dedicato alla sua opera (Corraini Editore) presso l’Armani Book Store di Milano nel 2000.

Il grande designer e architetto milanese, con spirito e leggerezza, invita a comprare la pubblicazione, curata da Paola Antonelli e Italo Lupi, e aggiunge a ogni copia un prezioso omaggio: un cucchiaino da caffè disegnato per Alessi. Nel descrivere questo oggetto, affronta brevemente un tema chiave del design: il componente principale di progettazione, una caratteristica che distingue l’oggetto e lo rende funzionale al suo scopo. In questa preziosa testimonianza video possono essere individuati anche alcuni altri volti famosi del mondo del design e della moda come Vico Magistretti, Enzo Mari e lo stesso Giorgio Armani, padrone di casa dell’evento.