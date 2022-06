1 of 9

Un viaggio all’interno del cervello umano, seguendo la vita di un neurone, dalla nascita fino alla sua morte. Life of a Neuron è il titolo della mostra in corso a New York, al Chelsea Market, negli spazi di ARTECHOUSE Studio – azienda specializzata nella realizzazione di progetti artistici esperienziali –, un’esposizione che coniuga arte e scienza, realizzata in collaborazione con Society for Neuroscience (SfN). La mostra è il risultato di tre anni di ricerca, basati sul dialogo tra neuroscienziati e artisti multidisciplinari, e immerge il pubblico all’interno di rappresentazioni artistiche di un cervello a livello cellulare. I visitatori fanno così la conoscenza di un neurone, di cui seguiranno tutte le fasi di vita, per un percorso scandito da immagini e interventi di sound design. L’installazione principale è supportata da opere d’arte interattive che esplorano la vista, lo stress, la dipendenza e la connettività neurale dal punto di vista di un neurone. “Ciò che è affascinante e rivoluzionario di ‘Life of a Neuron’ è la capacità di far sperimentare al pubblico qualcosa che accade dentro tutti noi utilizzando le più recenti tecnologie”, spiega Sandro Kereselidze, fondatore e direttore creativo di ARTECHOUSE. “È un’opportunità incredibile per sperimentare la scienza che abbiamo studiato negli ultimi 50 anni, in una nuova modalità artistica che parla all’esperienza umana”. Ecco le immagini della mostra.

– Desirée Maida

https://www.artechouse.com/