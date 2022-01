Non è casuale la scelta del nome Kurgesagt, che in tedesco significa letteralmente “in poche parole” e riassume alla perfezione la filosofia del celebre studio d’animazione con sede a Monaco di Baviera. “Spieghiamo anche gli argomenti più complessi in modo spiritoso e accessibile attraverso illustrazioni intricate e animazioni elaborate”, afferma l’azienda. “Vogliamo far apparire bellissima la scienza, perché lo è”.

KURZGESAGT: L’AZIENDA E I VIDEO SU YOUTUBE

La consolidata esperienza come agenzia di design ha favorito la crescita dello studio, i cui primi video caricati sul web risalgono al 2013. Grazie all’ampio successo riscosso in breve tempo, il team si è ampliato ed ora conta circa quaranta dipendenti che lavorano alla realizzazione di video non solo per il proprio canale YouTube ma anche per svariate istituzioni pubbliche e private, tra le quali la Fondazione Bill & Melinda Gates, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, Microsoft e persino Audi. L’intento del fondatore è di rivolgersi ad un pubblico ampiamente diversificato, comprensivo anche di utenti privi di ogni conoscenza sulle materie trattate: spazio, tecnologia, biologia, filosofia, società e fisica. Temi complessi quanto affascinanti, che talvolta spingono a riflettere su questioni esistenziali difficili da affrontare. È qui che i disegni animati assumono un ruolo chiave, stemperando il tono solenne delle questioni trattate ma senza penalizzare il contenuto e l’esaustività delle informazioni fornite, lasciando così gli spettatori completamente ipnotizzati davanti allo schermo. Le vivide illustrazioni 2D dei video esplicativi sono accompagnate da composizioni musicali personalizzate, create appositamente per restituire un’eccezionale sensazione immersiva e di alta qualità. Tutti elementi che rendono di fatto il lavoro di questo team assolutamente unico nel suo genere.

IL VIDEO DI KURZGESAGT THE EGG – A SHORT STORY

Nonostante il tema affrontato sia leggermente differente dagli altri video caricati sul canale, la storia raccontata in The Egg è senza dubbio una tra le più affascinanti. Due anni di duro lavoro hanno portato alla nascita di questo piccolo capolavoro della durata di sette minuti, tratto dal popolare racconto omonimo dello scrittore americano Andy Weir, autore di The Martian. Pubblicato originariamente sul suo sito web Galactanet nel 2009, è stato tradotto in oltre trenta lingue dai lettori di tutto il mondo. La storia segue le riflessioni di un uomo sul senso della vita dopo la sua morte, avvenuta per un incidente. Colorato, intenso e coinvolgente, come tutto l’universo creato da Kurzgesagt, riesce a raggiungere con delicatezza la parte più intima e sensibile di tutti quanti.

– Altea Novari