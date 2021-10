5. LIU SHIYUAN – VALENTINO CODE TEMPORAL

Nei tre pannelli della serie A Shaking We, Liu Shiyuan si interroga sulla fluidità del passaggio del tempo cercando di proporne una versione visiva modulare. Proponendo una serie di frame provenienti dalla scena di un video, smonta un singolo momento trasformando il tempo in spazio, un susseguirsi di fotografie a cui sovrappone ulteriori livelli narrativi fatti di frasi e interventi fotografici. In We Were Never Alone Never Bored mette in relazione, attraverso l’attiguità cromatica, l’organico e il digitale, mentre nella serie di sculture ready-made Chair sviluppa le possibilità ludiche degli oggetti banali, creando un equilibrio instabile e sospeso grazie a una sedia che poggia su due palloncini. La delicata composizione e di modularità del gesto compare anche nei due look della collezione Haute Couture Valentino Code Temporal associati alle opere.