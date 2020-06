1. GIUSEPPE ARIANO ‒ DIRETTORE MARKETING & COMUNICAZIONE SCABEC SPA

Durante il lockdown c’è stata una fortissima richiesta di spazi web per poter mostrare i contenuti di musei e gallerie. Il web si è fin da subito popolato di una miriade di contenuti museali tra i più disparati e, molto spesso, dietro le pubblicazioni di contenuti non sembrava esserci alcuna strategia. Spesso è passata l’idea che bastasse registrare un video della mostra per poter creare una galleria o mostra virtuale. Questo perché spesso i musei italiani mancano ancora di competenze specifiche sul digitale e non hanno ancora sviluppato progetti o piani di fruizione che utilizzano il digitale stesso.

I musei oggi devono attivarsi quali centri culturali del presente e questo definirà quelli che sapranno utilizzare al meglio nuove tecnologie, visite virtuali e soprattutto nuove forme di accessibilità alla conoscenza dei contenuti. Musei e gallerie dovrebbero essere sempre più smart, ovvero cercare il più possibile di avvicinare il visitatore alla conoscenza anche in maniera creativa. I musei conservano oggetti soprattutto fuori dai loro contesti di nascita o ritrovamento e questo li rende spesso poco comprensibili. Si può quindi attivare un “ponte” tra oggetti e il mondo in cui viviamo, usando le tecnologie ma anche sperimentando nuove modalità di fruizione anche attraverso i canali di comunicazione e sfruttando le loro potenzialità.

Per fare un esempio: durante il lockdown abbiamo supportato i musei in Campania con un racconto digitale che abbiamo sviluppato proprio sui social media, mettendo a disposizione le nostre competenze e sviluppando contenuti digitali come le Storie Pop Up per raccontare a famiglie e bambini il patrimonio culturale della Campania, oppure creare playlist musicali che raccontassero o si ispirassero a luoghi della regione o anche creare un vero e proprio programma web per raccontare le storie di Raffaele Viviani e del suo teatro.

