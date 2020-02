Quando il museo diventa una app

3. MUSEUM OF OTHER REALITIES

Ma non c’era Second Life? Non funzionava bene? Se SL è rimasto un ambiente immersivo di nicchia in alcune nazioni e community di artisti, nel campo della moda e del design, ora stanno fiorendo realtà analoghe: di alcune, ad esempio Occupy White Walls, vi abbiamo già parlato. L’ultima novità è il Museum of Other Realities, che si pone come mondo interattivo e immersivo per ospitare artisti e creare momenti espositivi comuni, happening e nuove forme d’arte interattiva. Il punto di forza è la proposta di un fitto calendario di inaugurazioni ed esperienze collettive per i visitatori, cercando al contempo di attrarre gli artisti a provare e sperimentare nuovi modi di fare arte. Le ultime due inaugurazioni di cui si ha notizia risalgono a settembre e l’obiettivo è di averne a cadenza mensile. Per verificare quanto durerà l’effetto novità per gli artisti e i curatori ci si può iscrivere alla newsletter.

https://museumor.com

