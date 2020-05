#UNITIMADISTANTI è questo l’hashtag della campagna promossa dal brand TWO WOMEN TWO MEN -2W2M- sul proprio profilo Instagram. Volti dello spettacolo, della cultura, insieme a clienti, fornitori e operatori di settore si sono stretti in una vera e propria catena a suon di post, per sostenere e proteggere il distretto tessile produttivo delle Marche.

Strappati, scoloriti, sdruciti. A vita alta o a vita bassa. Blu, neri e bianchi. I jeans si sono trasformati negli anni vestendo intere generazioni, ammorbidendosi al corpo e incarnando simboli di libertà e trasgressione. Il tessuto, durevole e resistente, ha visto le sue origini nell’impiego di tele per navi e come protezione per le merci durante i trasporti tra il XV/XVI secolo. Successivamente, dagli ambiti di lavoro, sono diventati un autorevole capo di haute couture, grazie anche a personaggi noti come James Dine e star del panorama musicale. Creatività e stile li hanno resi un must have e, ad oggi, risultano essere uno degli indumenti più usati e venduti. A tal proposito, possiamo dire che la filiera del denim vede nella regione soleggiata delle Marche il punto nevralgico della sua produzione.

LA CAMPAGNA SOCIAL DI TWO WOMEN TWO MEN

La moda, come sappiamo, è uno dei settori d’eccellenza in Italia, con la presenza di più di 5 mila imprese sul territorio marchigiano e un fatturato annuo di 5 miliardi di euro (come confermato dai dati forniti da Federmoda Cna riportati dall’ANSA) che purtroppo, oggi, si trova in un momento di forte sofferenza. Allora, cosa fare in questo periodo di stasi? Come supportare il made in Italy della moda? Alessandro Marchesi, CEO della Compagnia del Denim, ha lanciato una campagna social con l’hashtag #UNITIMADISTANTI con il brand di punta TWO WOMEN TWO MEN per sostenere il distretto tessile specializzato nella produzione di jeans. Tantissimi i protagonisti tra volti di clienti, fornitori, operatori del settore, di grandi protagonisti dello spettacolo come Cristina Capotondi, giornalisti come Gianluigi Nuzzi, e anche lo stesso Sindaco di Milano Giuseppe Sala. E il mondo della cultura? Ebbene a sostenere la nobile causa troviamo anche molte personalità del panorama artistico, come il curatore Marcello Smarrelli, il gallerista Giorgio Galotti, la gallerista Paola Clerico, la direttrice di Artissima Ilaria Bonacossa, gli artisti Ettore Favini, Gianni Politi e molti altri ancora.

DALLA MODA ALLE MASCHERINE

Alessandro Marchesi, classe ’59, ha sempre avuto una predilezione per la moda, con una particolare attenzione rivolta al denim, tanto che all’età di 23 anni decide di riprendere l’antica osteria dei nonni e di adibirla a piccola boutique per intenditori. L’amore e la dedizione per il settore lo ha portato a collaborare con diverse aziende italiane e, ancora oggi, trasmette la stessa passione all’interno dei laboratori della Compagnia del Denim di cui è CEO. Con l’inizio dell’emergenza sanitaria si è da subito attivato per garantire una continuità lavorativa. Ora ha creato un network con gli imprenditori del territorio entrando in contatto con l’azienda Lordflex. Quest’ultima, ha riconvertito la sua produzione (specializzata in tessuti per materassi) in tessuti per mascherine e, insieme ai laboratori tessili adibiti all’assemblaggio, sono in grado di sostenere una produzione pari a 10.000 mascherine al giorno. Ampliando il network, si pensa anche alla produzione di camici medici.

-Valentina Muzi

https://www.twowomentwomen.it/