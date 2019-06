Ideata dal Polo Museale del Lazio in collaborazione con l’azienda, la mostra BVLGARI, la storia, il sogno ripercorre la vicenda ultracentenaria del marchio, da piccola azienda a conduzione familiare a brand di lusso dal successo planetario oggi in seno ad un mega gruppo francese come quello Lvmh di Bernard Arnault. Una storia totalmente Made in Italy che si apre con il talentuoso argentiere e mitico fondatore Sotirio Bulgari, che nel 1884 approda a Roma in cerca di fortuna. Il percorso si snoda tra aneddoti familiari, strategie commerciali e intuizioni creative che permisero all’azienda di distinguersi a poco a poco nel panorama, grazie all’apporto di documenti d’archivio inediti, foto d’epoca e filmati. In mostra, i gioielli della Collezione Heritage dell’Azienda, alcuni dei quali esposti per la prima volta, e creazioni in prestito da importanti collezioni private, accompagnate dagli abiti di alta moda dalla collezione di Cecilia Matteucci Lavarini.

BVLGARI E LE DIVE DEL CINEMA

Tra i motivi del successo di Bvlgari ci sono state, inoltre, le grandi protagoniste della “Dolce Vita”, dive come Elizabeth Taylor, Gina Lollobrigida, Ingrid Bergman, Anna Magnani e Audrey Hepburn, ricordate come figure cruciali nel momento di rinascita per Roma e l’Italia intera. “Ritenevo e ritengo Bvlgari una realtà italiana fra le più rimarchevoli” afferma Edith Gabrielli, direttrice del Polo Museale del Lazio, “lo è per la storia del gusto, perché da solo il marchio Bvlgari evoca una grande tradizione di tecnica e di bellezza nelle arti applicate. Lo è per la storia del lavoro: non dimentichiamoci, mai, delle centinaia di persone, per lo più nostri connazionali, impiegate nella fabbrica di Valenza o nelle sedi del marchio a Firenze e a Roma. Per questo fare una mostra su Bvlgari e con Bvlgari significa in definitiva fare qualcosa di buono per il nostro paese”.

-Giulia Ronchi

BVLGARI, la storia, il sogno

26 giugno – 3 novembre 2019

Castel Sant’Angelo

Lungotevere Castello, 50 Roma, 00186 Roma

+39 066819111

Palazzo Venezia

Via del Plebiscito,

00186 Roma

+39 06 6780131