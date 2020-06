3. AUSTEJA PLATUKYTE: MATERIA NERA E OGGETTI INVISIBILI

La ricerca di alternative a impatto zero – e destinate a “tornare alla natura” alla fine del loro ciclo di vita, cioè a dissolversi in essa senza lasciare traccia – a materiali di più difficile smaltimento come la plastica è una costante nel lavoro della giovane designer lituana Austeja Platukyte. Nel 2016, al suo graduate show alla Vilnius Academy of Art, ha presentato un packaging realizzato con un materiale elaborato a partire da due sostanze naturali, l’agar-agar, un polisaccaride ricavato dalle alghe, e il carbonato di calcio. Al Fuorisalone Digital ha proposto due progetti recenti, un procedimento che trasforma i tessuti in materia da plasmare per dare vita a oggetti solidi e una serie di oggetti – o bioagglomerati – composti a partire da diversi materiali di origine naturale e pensati per ricongiungersi con la natura e magari sparire all’interno delle nuove stratificazioni geologiche che si accumuleranno in futuro. Alla base di entrambi c’è la cellulosa: la “materia nera” di Black Matter si ottiene mescolando una bioplastica a base di cellulosa con del carbone raccolto localmente e ridotto in polvere, mentre gli “oggetti invisibili” (Invisible Oblects) si ottengono a partire da diversi derivati dello stesso materiale. “In Black Matter, la mistura viene poi applicata su un tessuto di canapa naturale, da manipolare per dare forma all’oggetto” spiega la designer “In questo progetto, mi sono interrogata sulla possibilità, in un futuro, di usare soltanto materiali naturali per creare oggetti di design contemporaneo, invece di adoperare alternative sintetiche o composti dannosi per l’ambiente”.