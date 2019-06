7. T FONDACO DEI TEDESCHI E IL CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA

T Fondaco dei Tedeschi partecipa per la seconda volta a The Venice Glass Week con un allestimento di oggetti di vetro e gioielli artistici di vetro creati da un duo di designer veneziane, le sorelle Marina e Susanna Sent. Con Trasparency is the new black – questo il nome del progetto ideato appositamente per la settimana veneziana – T Fondaco dei Tedeschi insieme alle sorelle Sent cercherà di far diventare trasparenti le mura del carcere, creando delle sinergie fra popolazione libera e detenuta. Sfruttando una delle principali caratteristiche del vetro quale la trasparenza, questo allestimento funge infatti da punto di partenza a un incontro che si terrà nella Casa di reclusione femminile sull’Isola della Giudecca organizzato insieme all’associazione Closer – che promuove le attività culturali dove è più difficile, con un focus sull’ambito carcerario – per offrire un momento di scambio tra le detenute e i cittadini.

Transparency is the new black

T Fondaco dei Tedeschi, Venezia (piano terra)

Rialto Bridge

Ramo del Fontego dei Tedeschi, 30100 Venezia

L’incontro «Trasparenza e vetro: guardare attraverso» presso la Casa di reclusione femminile sull’Isola della Giudecca è gratuito. Prenotazione obbligatoria entro il 26 agosto, inviando una mail con copia della carta d’identità e codice fiscale a: [email protected]