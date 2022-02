In Contemporaneamente, a cura di Mariantonietta Firmani, trovate incontri tematici con autorevoli interpreti del contemporaneo tra arte e scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema e molto altro. Per approfondire questioni auliche ma anche cogenti e futuribili. Dialoghi straniati per accedere a nuove letture e possibili consapevolezze dei meccanismi correnti: tra locale e globale, tra individuo e società, tra pensiero maschile e pensiero femminile, per costruire una visione ampia, profonda ed oggettiva della realtà. In questo audio dialogano l’architetto Mario Cucinella e la manager Virginia Stagni.

Con loro parliamo di architettura e informazione tra valori e volumi. Mario Cucinella Architetto, laurea in Architettura all’Università di Genova 1987, fonda lo studio Mario Cucinella Architects, a Parigi, nel 1992, a Bologna, nel 1999. La sua strategia si fonda su gruppi multidisciplinari di lavoro in cui l’approccio integrato alla progettazione, rende possibile lo sviluppo di progetti a scale diverse. I suoi progetti spaziano: dal design industriale, alle ricerche tipologiche e tecnologiche su edifici con varie destinazioni d’uso. Dallo studio sulle strategie ambientali per il controllo climatico ai grandi progetti urbani. Virginia Stagni è laureata in Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione all’Università Bocconi di Milano, ottiene un Master in Media and Communications alla London School of Economics (entrambe con borse di studio). Oggi è Business Development Manager e FT Talent Director per il Financial Times. Il suo ruolo è centrale nella strategia di crescita del giornale anglosassone, considerata figura chiave nel mantenere il Financial Times uno dei mediagroup più innovativi sul mercato. È la più giovane manager in 133 anni di storia del Financial Times. Sbarcata a FT nel 2017, è la prima imprenditrice all’interno del giornale. Il suo ruolo consiste infatti nel ricercare nuove idee di business e opportunità di crescita ispirate alla sostenibilità del modello di business FT.

–Mariantonietta Firmani