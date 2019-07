9. NICOLA RICCIARDI ‒ DIRETTORE ARTISTICO DELLE OGR – TORINO

È presto per un bilancio finale perché le OGR sono ancora giovani e in fieri. Tuttavia abbiamo gettato solide basi sulle quali far poggiare l’istituzione culturale che ci eravamo prefissati di costruire tre anni fa. Ad esempio, ritenevamo imprescindibile dialogare da subito con le istituzioni internazionali a cui guardavamo per ispirarci, come la Tate Modern – e sono molto felice di poter aprire proprio in questi giorni due progetti paralleli, a Torino e Venezia, costruiti assieme a Catherine Wood, che proprio della Tate è una delle massime espressioni (Pablo Bronstein: Carousel).

Una delle grandi sfide di quest’anno è riuscire a ideare e costruire progetti inediti da esportare. Fino ad oggi abbiamo dimostrato non solo di saper dialogare con i grandi musei internazionali, ma anche di saper gestire complesse co-produzioni, come il capitolo torinese della Biennale dell’Immagine in Movimento, inaugurata in OGR il 21 giugno. Attualmente però, assieme al team curatoriale (Samuele Piazza, Valentina Lacinio, Giulia Guidi), sto lavorando a un concept per una mostra da proporre a un selezionato gruppo di istituzioni per il 2020 e 2021.

‒ Santa Nastro

