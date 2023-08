“Stamattina ci siamo svegliati con questo vergognoso gesto vandalico sulle colonne del Corridoio Vasariano. Abbiamo immediatamente avviato un’indagine con la polizia municipale e abbiamo preso contatto con i Carabinieri“. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella denuncia su Instagram l’atto vandalico avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 agosto ai danni del Corridoio Vasariano, passeggiata cinquecentesca nel cuore del capoluogo toscano. “Useremo tutte le telecamere e gli strumenti disponibili per individuare questi individui spregevoli per punirli adeguatamente. Abbiamo avvisato la Soprintendenza e abbiamo parlato con la direzione degli Uffizi che ringraziamo perché ci hanno assicurato che interverranno tempestivamente per la rimozione e la pulizia. Alia è mobilitata per fare tutti i rilievi necessari e per eventuali esigenze di interventi. Chi danneggia il patrimonio culturale commette un reato gravissimo“. In realtà, e dovremmo ben averlo in testa, il reato gravissimo lo fa anche chi danneggia scuole, edifici residenziali, case popolari e qualsiasi cosa riguardi lo spazio pubblico, che è “patrimonio” in quanto tale.

Il Corridoio Vasariano imbrattato © Dario Nardella via Instagram

La condanna di Eike Schmidt e la richiesta di una reazione dura

“Condanno senza mezzi termini l’imbrattamento dei pilastri del Corridoio vasariano avvenuto ieri notte“, ha subito commentato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt. “Dalla scoperta del detestabile atto all’alba, i Carabinieri sono al lavoro ad analizzare le videoregistrazioni e a seguire i vari indizi collegati. Chiaramente non si tratta del ghiribizzo di un ubriaco ma di un atto premeditato, e ricordo che per casi di questo genere negli Stati Uniti è previsto il carcere fino a cinque anni. Basta con le punizioni simboliche e con attenuanti fantasiose! Qui ci vuole il pugno duro della legge!“.

Il corridoio vasariano di Firenze

Il Corridoio Vasariano è un percorso sopraelevato di circa un chilometro che collega Palazzo Vecchio a Palazzo Pitti, passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. Commissionata all’architetto Giorgio Vasari (che già aveva iniziato il cantiere degli Uffizi) dall’allora duca Cosimo I de’ Medici nel 1565 e realizzata in meno di un anno, la “passeggiata aerea” era stata commissionata per il matrimonio tra il figlio del granduca, Francesco, e l’arciduchessa d’Austria Giovanna d’Austria, per consentire ai granduchi di muoversi in sicurezza dalla loro residenza privata di Palazzo Pitti alla sede del governo in Palazzo Vecchio.

In età moderna, da quando il complesso è stato musealizzato, il Corridoio ha spesso ospitato i dipinti delle Gallerie degli Uffizi, e in particolare, dagli anni Settanta del Novecento fino al 2016, era posta qui la corposa collezione di autoritratti. Chiuso alle visite nel 2016 per ragioni di sicurezza, il Corridoio Vasariano dovrebbe riaprire al grande pubblico una volta ultimati i lavori di ammodernamento, climatizzazione e illuminazione in corso, la cui fine era inizialmente prevista per il 2022, ma che è slittata alla fine del 2023.

Giulia Giaume